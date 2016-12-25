Дело о крушении Ту-154 передано в центральный аппарат СК

По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае передано в центральный аппарат СК России.

Как рассказала «Известиям» и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко, дело передано для проведения наиболее полного и объективного расследования.

Также по поручению Александра Бастрыкина к месту крушения самолета прибудет группа следователей и криминалистов центрального аппарата СКР, которые имеют достаточно большой опыт расследования авиационных происшествий.

Уголовное дело по факту крушения Ту-154 возбуждено по признакам преступления статьи 351 УК РФ «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия».