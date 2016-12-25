Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
25 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Дело о крушении Ту-154 передано в центральный аппарат СК

Соответствующее распоряжение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае передано в центральный аппарат СК России.

Как рассказала «Известиям» и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко, дело передано для проведения наиболее полного и объективного расследования.

Также по поручению Александра Бастрыкина к месту крушения самолета прибудет группа следователей и криминалистов центрального аппарата СКР, которые имеют достаточно большой опыт расследования авиационных происшествий.

Уголовное дело по факту крушения Ту-154 возбуждено по признакам преступления статьи 351 УК РФ «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия».

Читайте также:

Минобороны РФ опубликовало список пассажиров Ту-154

Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Дело о крушении Ту-154 передано в центральный аппарат СК

Соответствующее распоряжение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Кусков

аналитик

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке