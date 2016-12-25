На место крушения Ту-154 направлены четыре морских судна Минобороны

Четыре морских судна и пять вертолетов ведут поиск погибших в результате авиакатастрофы Ту-154 Минобороны РФ в Черном море. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



«В районе поиска сейчас задействованы четыре морских судна и пять вертолетов», — сообщил представитель российского оборонного ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, на месте происшествия будут работать спасатели и водолазы отряда «Центроспас» и центра «Лидер» МЧС РФ, их доставит самолет Ил-76, сообщил представитель экстренных служб. Он отметил, что водолазы имеют опыт работ на больших глубинах.

Для выяснения обстоятельств произошедшего на место также направлена группа опытных следователей центрального аппарата СКР, сообщила представитель комитета Светлана Петренко.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, перевозивший военных, музыкантов ансамбля имени Александрова и сотрудников СМИ, исчез с радаров после вылета из Сочи. Позже обломки лайнера были найдены в 1,5 км от побережья Черного моря.

По факту инцидента военными следователями СК возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия»).