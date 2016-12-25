Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
25 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Доктор Лиза находилась на борту Ту-154

Об этом сообщает министерство обороны РФ

Фото: Сайт МОО «Справедливая помощь»

На сайте российского оборонного ведомства сообщается, что Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, находилась на борту самолета Ту-154, упавшего в Черное море утром в воскресенье.

Имя главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки – в списках пассажиров рейса. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные о возможном нахождении доктора Лизы на борту Ту-154, отметил, что списки уточняются.

Ту-154 прилетел в Сочи с аэродрома Чкаловский для дозаправки. Самолет пропал с радаров спустя несколько минут после взлета, обломки лайнера обнаружены в Черном море. 84 пассажира и восемь членов экипажа погибли.

Среди жертв авиакатастрофы — военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Читайте также:

Минобороны РФ опубликовало список пассажиров Ту-154

Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море возле Сочи. Хроника событий

Ту-154 упал в море в прямой видимости с берега

Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Доктор Лиза находилась на борту Ту-154

Доктор Лиза находилась на борту Ту-154Об этом сообщает министерство обороны РФ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Кусков

аналитик

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Фотолента

16–23 декабря - в эксклюзивных фотографиях «Известий»

16–23 декабря - в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Пресс-конференция Путина, прощание с Карловым, приговор Карауловой и другие события недели

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке