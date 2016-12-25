Доктор Лиза находилась на борту Ту-154

На сайте российского оборонного ведомства сообщается, что Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, находилась на борту самолета Ту-154, упавшего в Черное море утром в воскресенье.

Имя главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки – в списках пассажиров рейса. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные о возможном нахождении доктора Лизы на борту Ту-154, отметил, что списки уточняются.

Ту-154 прилетел в Сочи с аэродрома Чкаловский для дозаправки. Самолет пропал с радаров спустя несколько минут после взлета, обломки лайнера обнаружены в Черном море. 84 пассажира и восемь членов экипажа погибли.

Среди жертв авиакатастрофы — военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова.