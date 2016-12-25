Обнаружены тела четырех погибших в авиакатастрофе Ту-154

Об этом сообщил источник в экстренных службах
Спасатели обнаружили тела четырех погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море в Сочи, сообщил источник в экстренных службах.
«В настоящее время обнаружены и подняты тела четырех погибших», — приводит ТАСС сообщение источника.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тело одного погибшего.
Самолет Ту-154 потерпел крушение в Черном море утром в воскресенье. На его борту находились 92 человека, в числе пассажиров — военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Обломки воздушного судна были найдены в 1,5 км от побережья Сочи.