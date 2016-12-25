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Обнаружены тела четырех погибших в авиакатастрофе Ту-154

Об этом сообщил источник в экстренных службах

Спасатели обнаружили тела четырех погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море в Сочи, сообщил источник в экстренных службах.

«В настоящее время обнаружены и подняты тела четырех погибших», — приводит ТАСС сообщение источника.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Самолет Ту-154 потерпел крушение в Черном море утром в воскресенье. На его борту находились 92 человека, в числе пассажиров — военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Обломки воздушного судна были найдены в 1,5 км от побережья Сочи.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Обнаружены тела четырех погибших в авиакатастрофе Ту-154

Об этом сообщил источник в экстренных службах

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