Обнаружены тела четырех погибших в авиакатастрофе Ту-154

Спасатели обнаружили тела четырех погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море в Сочи, сообщил источник в экстренных службах.



«В настоящее время обнаружены и подняты тела четырех погибших», — приводит ТАСС сообщение источника.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Самолет Ту-154 потерпел крушение в Черном море утром в воскресенье. На его борту находились 92 человека, в числе пассажиров — военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Обломки воздушного судна были найдены в 1,5 км от побережья Сочи.