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Фонд «Справедливая помощь» подтвердил поездку доктора Лизы в Сирию

Исполнительный директор Елизавета Глинка вечером 24 декабря вылетела в Латакию, она сопровождала гуманитарный груз

Поездку исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как доктор Лиза, подтвердили в организации. Информацией в связи с крушением в фонде не располагают.

«Вечером 24 декабря 2016 года исполнительный директор МОО «Справедливая помощь» Е.П. Глинка вылетела рейсом Минобороны в Сирию», — говорится в сообщении фонда. Уточняется, что доктор Лиза сопровождала гуманитарный груз для госпиталя Тишрин в Латакии Сирийской Арабской Республики.

«МОО «Справедливая помощь» не располагает какой-либо информацией в связи с произошедшей катастрофой», — сообщил фонд.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Фонд «Справедливая помощь» подтвердил поездку доктора Лизы в Сирию

Исполнительный директор Елизавета Глинка вечером 24 декабря вылетела в Латакию, она сопровождала гуманитарный груз

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