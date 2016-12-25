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Минобороны: Ту-154 пропал через две минуты после вылета из Сочи

Воздушное судно произвело взлет в 5 часов 25 минут в воскресенье

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека, пропал с радаров через две минуты после взлета с аэродрома Адлер в Сочи. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Сегодня, при выполнении планового перелета в 5 часов 25 минут с аэродрома Адлер после взлета в 5 часов 27 минут пропала отметка с радаров самолета Ту-154 Министерства обороны», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Он также пояснил, что выживших после авиакатастрофы не наблюдается.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ должен был доставить военнослужащих, артистов ансамбля имени Александрова и сотрудников СМИ в сирийскую Латакию. По данным ведомства, в списке пассажиров самолета также были Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Минобороны: Ту-154 пропал через две минуты после вылета из Сочи

Воздушное судно произвело взлет в 5 часов 25 минут в воскресенье

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