Минобороны: Ту-154 пропал через две минуты после вылета из Сочи

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека, пропал с радаров через две минуты после взлета с аэродрома Адлер в Сочи. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Сегодня, при выполнении планового перелета в 5 часов 25 минут с аэродрома Адлер после взлета в 5 часов 27 минут пропала отметка с радаров самолета Ту-154 Министерства обороны», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Он также пояснил, что выживших после авиакатастрофы не наблюдается.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ должен был доставить военнослужащих, артистов ансамбля имени Александрова и сотрудников СМИ в сирийскую Латакию. По данным ведомства, в списке пассажиров самолета также были Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов.