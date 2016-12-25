Солист хора имени Александрова избежал гибели, оставшись с сыном

Ведущий солист ансамбля имени Александрова Вадим Ананьев не полетел в сирийскую Латакию, так как остался с новорожденным сыном.

Об этом Ананьев рассказал «Комсомольской правде».

Артисты полетели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России, уточнил он. На борту Ту-154 находились баянисты, хор и балалаечники.

«Они должны были дать один концерт и вернуться», — рассказал исполнитель. Ананьев добавил, что не полетел в Сирию по семейным обстоятельствам. «Совсем недавно родился мой сын, третий ребенок в семье, поэтому я остался дома, чтобы помогать жене», — добавил он.

Самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром в воскресенье. На его борту находились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, доктор Лиза и военнослужащие.