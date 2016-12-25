О надежности самолетов Ту заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.



«Самолеты Ту — надежные», — сказал он. Говоря о Ту-154, разбившемся в Сочи, Мантуров отметил, что он построен в 1983 году и прошел три капитальных ремонта. «Последний — в 2014 году на «Авиакоре». Все плановые работы проведены. Ресурс у него 40 лет», — сказал Мантуров.



«Решение о снятии Ту-154 с эксплуатации было бы преждевременным», — резюмировал министр.

Ту-154, на борту которого находились артисты Академического ансамбля имени Александрова, доктор Лиза и журналисты, пропал с радаров после вылета из Сочи, куда прибыл для дозаправки. Ту-154 летел в сирийскую Латакию.

