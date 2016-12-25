Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
25 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Штурман Ту-154 смог в 2011 году посадить кувыркающийся самолет

Как утверждают специалисты, на борту потерпевшего крушение в Сочи воздушного судна находился опытный экипаж

Штурман разбившегося в Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ подполковник Александр Петухов пять лет назад был в составе экипажа, который смог посадить кувыркающийся в воздухе борт RA-8556.

Как передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на «Форумавиа», на борту воздушного судна был опытный экипаж, который «вытащил» рейс из ада».

В 2011 году была опубликована запись, сделанная во время полета в районе аэродрома Чкаловский неуправляемого самолета Ту-154, у которого после вылета были обнаружены неполадки в системах управления. Пилотам, в том числе и Александру Петухову, удалось успешно посадить лайнер на взлетную полосу.

Читайте также:

Доктор Лиза находилась на борту Ту-154

Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Штурман Ту-154 смог в 2011 году посадить кувыркающийся самолет

Как утверждают специалисты, на борту потерпевшего крушение в Сочи воздушного судна находился опытный экипаж

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Кусков

аналитик

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке