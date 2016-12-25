Штурман Ту-154 смог в 2011 году посадить кувыркающийся самолет

Штурман разбившегося в Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ подполковник Александр Петухов пять лет назад был в составе экипажа, который смог посадить кувыркающийся в воздухе борт RA-8556.

Как передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на «Форумавиа», на борту воздушного судна был опытный экипаж, который «вытащил» рейс из ада».

В 2011 году была опубликована запись, сделанная во время полета в районе аэродрома Чкаловский неуправляемого самолета Ту-154, у которого после вылета были обнаружены неполадки в системах управления. Пилотам, в том числе и Александру Петухову, удалось успешно посадить лайнер на взлетную полосу.