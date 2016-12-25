Рынска поглумилась над погибшими в крушении Ту-154 журналистами НТВ

Скандально известная журналистка Божена Рынска на своей странице в Facebook опубликовала запись, вызвавшую негодование и осуждение сотен пользователей интернета. Рынска выразила благодарность «боженьке» за гибель съемочной группы НТВ в авиакатастрофе Ту-154.

«Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ», — написала она.

«Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?» — выразилась Рынска.



Запись Рынски вызвала шквал осуждающих комментариев, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Божена, пост ужасный. Радоваться смерти людей — верный признак внутренних проблем», «Вы нелепы и отвратительны в своей ненависти к НТВ, а то, что Вы радуетесь смерти людей — вообще не поддается пониманию», — малая толика из гневных комментариев пользователей, сопереживающих произошедшую трагедию.

Утром в воскресенье Ту-154 разбился после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. Погибли участники хора ансамбля имени Александрова, доктор Лиза, журналисты «Первого канала» и телеканала «Звезда».