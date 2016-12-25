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Кобзон рассказал, что должен был лететь в Латакию с пассажирами Ту-154

Артист подчеркнул, что этот инцидент является большой трагедией для культуры

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон сообщил, что он должен был лететь в Латакию вместе с пассажирами потерпевшего крушение в Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ.

«У нас был концерт с ними в Колонном зале, и руководитель ансамбля Валерий Халилов просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Иосифа Кобзона.

Он также пояснил, что новости о крушении воздушного судна стали для него шоком. «Это большая трагедия для культуры, для армейской аудитории», — пояснил артист.

Самолет Минобороны РФ Ту-154, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, потерпел крушение в акватории Черного моря через семь минут после вылета с аэродрома Адлер в Сочи. Обломки воздушного судна были обнаружены в 1,5 км от побережья в районе Сочи.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Кобзон рассказал, что должен был лететь в Латакию с пассажирами Ту-154

Кобзон рассказал, что должен был лететь в Латакию с пассажирами Ту-154Артист подчеркнул, что этот инцидент является большой трагедией для культуры

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