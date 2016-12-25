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Канцлер и глава МИД ФРГ выразили соболезнования в связи с крушением Ту

В авиакатастрофе погибли экипаж самолета, артисты ансамбля имени Александрова, доктор Лиза и десять журналистов

Федеральный канцлер Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразили соболезнования в связи с крушением российского Ту-154.

«Мысленно она (Меркель. — Ред.) с близкими многочисленных жертв», — заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. Она добавила, что канцлер выразила соболезнования президенту Владимиру Путину.

Глава германской дипломатии Штайнмайер выразил соболезнования и надежду, что, возможно, еще удастся обнаружить выживших. «Новости о крушении российского военного самолета с великим военным хором на борту над Черным морем вызывает у меня глубокую печаль. Я надеюсь, что, возможно, еще удастся обнаружить и спасти выживших», — цитирует МИД ФРГ заявление Штайнмайера.

«Наши соболезнования семьям и близким жертв этой ужасной катастрофы», — заявил он.

В крушении Ту-154 погибли 92 человека: экипаж, хор ансамбля имени Александрова, доктор Лиза и журналисты. Понедельник объявлен общенациональным днем траура.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Канцлер и глава МИД ФРГ выразили соболезнования в связи с крушением Ту

В авиакатастрофе погибли экипаж самолета, артисты ансамбля имени Александрова, доктор Лиза и десять журналистов

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