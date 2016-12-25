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Асад соболезнует в связи с катастрофой Ту-154

Военный российский самолет летел в Сирию

Президент Сирии выразил соболезнования президенту России в связи с крушением самолета Ту-154. В телеграмме, направленной Владимиру Путину, Башар Асад отметил, что Сирия остается соратником России в борьбе с терроризмом.

«С огромным прискорбием мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши дорогие друзья», — приводит «РИА Новости» выдержку из телеграммы соболезнований Башара Асада.

Ту-154 Минобороны РФ летел в Сирию и потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. Погибли восемь членов экипажа и 84 пассажира.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Асад соболезнует в связи с катастрофой Ту-154

Военный российский самолет летел в Сирию

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