Эксперт: экстремальная ситуация могла возникнуть на борту Ту-154

Катастрофе Ту-154, упавшего в Черное море, могла предшествовать экстремальная ситуация. Об этом заявил экс-руководитель смены главного центра единой системы организации воздушного движения России Виталий Андреев.



Андреев обратил внимание, что экипаж не передал на землю сигнал о неполадках, это говорит об экстренности ситуации.

«После взлета и короткого полета — две минуты — самолет пропал со связи и не передал сигнал на землю о каких-либо неполадках», — цитирует эксперта «РИА Новости». Могло произойти влияние извне на самолет или встреча с препятствием, полагает Андреев.

«Ту-154 очень надежная машина, и чудес не бывает, просто так они не падают», — резюмировал он.



Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром, погибли 92 человека.