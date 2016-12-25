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Эксперт: экстремальная ситуация могла возникнуть на борту Ту-154

Так считает экс-руководитель смены главного центра единой системы организации воздушного движения РФ Виталий Андреев

Катастрофе Ту-154, упавшего в Черное море, могла предшествовать экстремальная ситуация. Об этом заявил экс-руководитель смены главного центра единой системы организации воздушного движения России Виталий Андреев.

Андреев обратил внимание, что экипаж не передал на землю сигнал о неполадках, это говорит об экстренности ситуации.

«После взлета и короткого полета — две минуты — самолет пропал со связи и не передал сигнал на землю о каких-либо неполадках», — цитирует эксперта «РИА Новости». Могло произойти влияние извне на самолет или встреча с препятствием, полагает Андреев.

«Ту-154 очень надежная машина, и чудес не бывает, просто так они не падают», — резюмировал он.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение  в Черном море в воскресенье утром, погибли 92 человека.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Эксперт: экстремальная ситуация могла возникнуть на борту Ту-154

Так считает экс-руководитель смены главного центра единой системы организации воздушного движения РФ Виталий Андреев

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