СМИ: Япония не отменит санкции против России

Япония не откажется от антироссийских санкций, несмотря на намерение развивать экономическое сотрудничество с Россией. Об этом Токио заявит партнерам по «большой семерке».

Саммит «большой семерки» состоится в Италии в мае 2017 года. На нем представители Японии объяснят партнерам «особые обстоятельства» необходимости решения вопросов двусторонних отношений с Россией, сообщает ТАСС, и не откажутся от сохранения санкций.



На встрече президента России и премьера Японии было подписано 65 различных соглашений на $2,5 млрд.