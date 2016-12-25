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СМИ: Япония не отменит санкции против России

Токио намерен объясниться с союзниками по «большой семерке»

Япония не откажется от антироссийских санкций, несмотря на намерение развивать экономическое сотрудничество с Россией. Об этом Токио заявит партнерам по «большой семерке».

Саммит «большой семерки» состоится в Италии в мае 2017 года. На нем представители Японии объяснят партнерам «особые обстоятельства» необходимости решения вопросов двусторонних отношений с Россией, сообщает ТАСС, и не откажутся от сохранения санкций.

На встрече президента России и премьера Японии было подписано 65 различных соглашений на $2,5 млрд.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

СМИ: Япония не отменит санкции против России

Токио намерен объясниться с союзниками по «большой семерке»

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