Власти Греции соболезнуют России в связи с крушением Ту-154

Президент Греции Прокопис Павлопулос передал свои соболезнования в связи с крушением российского военного Ту-154 президенту Владимиру Путину через российское посольство в Афинах, сообщили «Известиям» в посольстве государства.



Председатель парламента Греции Николаос Вутсис также выразил сочувствие и принес соболезнования семьям погибших и российскому народу.

Вутсис отметил, что глубоко переживает «по поводу трагического события — крушения самолета российской военной авиации, унесшего жизни десятков людей».

«И как председатель парламента Греции, и персонально я выражаю глубокое сочувствие правительству и представителям власти дружественной страны, выражаю мою солидарность председателю Совета Федерации госпоже Матвиенко и председателю Государственной думы господину Володину, с которыми мы недавно встречались в России, и мои глубочайшие соболезнования семьям погибших и дружественному российскому народу», — добавил председатель парламента Греции.