Победа будет за нами!

Стремительно уходящий високосный 2016 год был сложным и трагическим. До последних дней не отпускает тревожное напряжение. Вязкий привкус слова «война» в разных вариациях — гибридная, информационная, локальная — всё чаще звучит в повестке СМИ. Та цена, которую мы платим за наш суверенитет, за наше будущее, высока. Гибнут лучшие люди. Только за последний месяц смерть наших врачей под Алеппо, расстрел российского посла в Анкаре неделю назад, вот теперь Доктор Лиза — в небе, в нашем родном небе над Черным морем вместе с артистами, журналистами и военными по пути в Сирию.

Год 2016-й — это год мирового триумфа российской армии в Сирии. Это перспектива окончания пятилетней гражданской войны, разорившей некогда одно из успешных ближневосточных государств, и начало установления прочного мира не только в Сирии, но и во всем Ближневосточном регионе.

Уходящий год — это уход с политической арены нобелевского лауреата и 44-го американского президента Барака Обамы с его планами «захвата мира». То есть наступает конец американскому внешнеполитическому авантюризму по всему миру. Неизбежное закрытие американского «украинского проекта» в 2017 году, задел на прекращение антироссийской истерии в глобальных СМИ.

Мы прожили этот год. И, наверное, это главное.

В минувшую пятницу состоялась очередная, 12-я большая ежегодная пресс-конференция президента России. Владимир Путин почти четыре часа отвечал на вопросы 1300 с лишним журналистов со всего мира. Большая часть вопросов журналистов отечественных и зарубежных СМИ касалась внешней повестки.

Отношение России к Европейскому союзу, перспективы выстраивания новых отношений по линии Россия–США и Россия — коллективный Запад. Создание новой системы архитектуры мировой безопасности — тезисы, раскрытые российским президентом на ежегодной пресс-конференции.

Россия заинтересована в открытых и прямых отношениях с европейскими странами. Без ненужных посредников в лице их американских кураторов. В обоюдных интересах — нашем и европейских народов.

И если неделей раньше в подобном формате итоговой пресс-конференции уходящий американский президент Обама позволял себе прямо угрожать России и российскому президенту лично, обвиняя нас во всех своих неудачах и провалах, то Владимир Путин лишь дал диагностическую оценку словам и угрозам американской «хромой утки».

Действительно, Россия сегодня достаточно сильна, чтобы противостоять внешнему давлению. Те меры, что США под руководством демократа-президента запустили по всему миру с целью, по выражению самого Обамы, «порвать экономику России в клочья», так и не возымели должного эффекта. Конечно, организованное давление оказалось сильным, но Россия справилась, и даже наметился некоторый экономический рост.

Четырехчасовая конференция Владимира Путина была пронизана осторожным оптимизмом. Результат тех действий, которые Россия предпринимала весь год, дает основу для позитивных прогнозов на следующий, 2017-й, год столетия большой русской революции.

Успешно завершившаяся парламентскими выборами в Государственную думу в сентябре 2016-го политическая реформа 2012–2015 годов в России делает ничтожными некоторые внешние усилия по дестабилизации внутри российского общества. Необоснованные мечты беглых олигархов на повторение Смуты столетней давности и на перехват власти становятся эфемерными. Политикой давления на Россию, на российскую экономику, попытками изоляционизма Обама и Ко добились только большей консолидации общества вокруг российской власти и национального лидера.

Такая общественная сплоченность создает синергетический эффект и открывает спектр возможностей для перехода на принципиально другой уровень государственного и общественного развития. Запас следующего электорального срока дает возможность довести начатую миссию до уверенного и устойчивого результата. Очередные президентские выборы в России состоятся по плану в марте 2018 года.

Автор — директор Международного института новейших государств