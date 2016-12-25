В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло у побережья Чили, свидетельствуют данные геологической службы США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 11.22 по местному времени (17.22 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км, при этом эпицентр находился в 26 км к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон, сообщает «РИА Новости».

При этом специалисты Тихоокеанского центра предупреждения цунами (PTWC) сообщили, что после подземных толчков в Чили выросла угроза цунами в радиусе 1 тыс. км от эпицентра землетрясения.