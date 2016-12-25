Захарова: «Мы понимаем, почему Киев радуется гибели 80 военнослужащих»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не оставила без внимания запись советника украинского лидера Юрия Бирюкова, что ему хочется «отнести к посольству орды бутылочку «Боярышника».

Захарова на своей странице в Facebook отметила, что Бирюков назвал «парадоксальным парадоксом» то, что россияне «искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих» РФ.



Дипломат заявила, что в России понимают эти причины и теперь их понимают не только россияне.

«...На Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами. Вот и все причины», — написала официальный представитель МИДа.

«Их теперь понимаем не только мы», — написала Мария Захарова.