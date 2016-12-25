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Тела погибших при крушении Ту-154 могут находиться внутри фюзеляжа

Так считают эксперты, работающие на месте падения самолета минобороны РФ

Большинство тел погибших при крушении в Сочи военного самолета Ту-154 могут находиться внутри фюзеляжа воздушного судна.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По оценке экспертов, тела погибших при крушении Ту-154 находятся, скорее всего, внутри фюзеляжа», — приводит агентство слова источника.

Фюзеляж воздушного судна находится на глубине около 60 метров, уточняется в сообщении.

Ту-154 упал в акватории Черного моря утром в воскресенье. Погибли члены экипажа, артисты ансамбля имени Александрова, доктор Лиза, военнослужащие и журналисты. Понедельник, 26 декабря, объявлен днем общенационального траура.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Тела погибших при крушении Ту-154 могут находиться внутри фюзеляжа

Так считают эксперты, работающие на месте падения самолета минобороны РФ

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