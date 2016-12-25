Глава СПЧ призвал увековечить память Доктора Лизы

Глава Совета при главе государства по содействию развития гражданского общества и правам человека Михаил Федотов предложил увековечить погибшей в авиакатастрофе Ту-154 Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза.



Об этом он заявил в воскресенье в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Она была человеком абсолютно уникальным. Это был действительно ангел добродетели, который спустился к нам на землю, чтобы делать людям добро. Это была ее миссия», — отметил представитель СПЧ, подчеркнув, что он будет настаивать на увековечении памяти погибшей.

С такой же инициативой выступил член Совета по правам человека Николай Сванидзе. По его мнению, жертвы авиакатастрофы должны быть посмертно удостоены наград.

«Их работа состоит в том, чтобы выполнять поручения редакции, выполнять свой долг в любых условиях, в любой стране, в любой точке (...) Это смерть при исполнении служебного долга. Само по себе это приравнивается к подвигу», — сообщил Николай Сванидзе.

Самолет Ту-154, на борту которого находился хор Академического ансамбля имени Александрова, доктор Лиза, военнослужащие и работники СМИ, потерпел крушение в воскресенье утром в акватории Черного моря. В связи с трагедией в России 26 декабря объявлено днем траура.