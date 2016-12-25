Самописцы Ту-154 будут искать на дне моря с помощью спецтехники

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил журналистам, что бортовые самописцы потерпевшего крушение вблизи Сочи самолета Ту-154 будут искать на дне Черного моря, используя спецтехнику.

«Бортовые самописцы в данного типа самолетах Ту-154, к сожалению, не оборудованы радиомаяками, поэтому мы будем их искать на дне, в тех фрагментах самолета, которые, надеюсь, сохранились», — цитирует слова министра «РИА Новости».

Соколов добавил, что к месту трагедии прибывают водолазы по линии МЧС и глубоководные спускаемые аппараты.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ направлялся в Сирию из Москвы, однако потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находилиоь 92 человека, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих и восемь членов экипажа.