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Служба безопасности полетов ВС РФ: Ту-154 был технически исправен

Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года

Фото: REUTERS/Dmitry Petrochenko

Начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов заявил, что самолет Ту-154 перед авиакатастрофой был технически исправен.

«Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года. Командир экипажа самолета Ту-154 — военный летчик первого класса майор Волков Роман Александрович. Экипаж штатный. Неоднократно выполнял полеты по заданному маршруту», — сказал Байнетов в эфире телеканала «Россия 24».

Самолет Ту-154 Минобороны РФ направлялся в Сирию из Москвы, однако потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих и восемь членов экипажа.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Служба безопасности полетов ВС РФ: Ту-154 был технически исправен

Служба безопасности полетов ВС РФ: Ту-154 был технически исправенКрайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года

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