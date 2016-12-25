Служба безопасности полетов ВС РФ: Ту-154 был технически исправен

Начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов заявил, что самолет Ту-154 перед авиакатастрофой был технически исправен.

«Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года. Командир экипажа самолета Ту-154 — военный летчик первого класса майор Волков Роман Александрович. Экипаж штатный. Неоднократно выполнял полеты по заданному маршруту», — сказал Байнетов в эфире телеканала «Россия 24».

Самолет Ту-154 Минобороны РФ направлялся в Сирию из Москвы, однако потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих и восемь членов экипажа.

