Минобороны РФ: место падения Ту-154 определено

Министерство обороны РФ определило предположительное место падения самолета Ту-154, передает «Интерфакс».

«Предположительное место падения самолета Ту-154 определено. В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В воскресенье утром самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море. Погибли 92 человека, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, военнослужащие и журналисты.