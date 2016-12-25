Минобороны РФ: место падения Ту-154 определено

Оборудованные гидролокаторами корабли приступили к обследованию рельефа дна
Министерство обороны РФ определило предположительное место падения самолета Ту-154, передает «Интерфакс».
«Предположительное место падения самолета Ту-154 определено. В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В воскресенье утром самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море. Погибли 92 человека, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, военнослужащие и журналисты.