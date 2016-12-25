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Тело одиннадцатого погибшего обнаружено на месте крушения Ту-154

Опознание тел погибших в авиакатастрофе будет проводиться в Москве

Тело одиннадцатого погибшего в катастрофе Ту-154 под Сочи поднято из воды, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Поднято тело 11-го погибшего в авиакатастрофе», — сообщили в департаменте.

В воскресенье в 5.40 мск самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров. Позже фрагменты корпуса Ту-154 были обнаружены в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50–70 м. На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Тело одиннадцатого погибшего обнаружено на месте крушения Ту-154

Опознание тел погибших в авиакатастрофе будет проводиться в Москве

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