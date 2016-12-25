Семьям погибших в авиакатастрофе выплатят по 5,8 млн рублей

Министерство обороны РФ выплатит по 5,8 млн рублей родственникам каждого погибшего при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

«Министерством обороны родственникам каждого военнослужащего и гражданского служащего ведомства в соответствии с действующим законодательством будет выплачена компенсация в размере 5,8 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ту-154 разбился утром 25 декабря. Погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, Доктор Лиза и журналисты.