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Семьям погибших в авиакатастрофе выплатят по 5,8 млн рублей

Минобороны выплатит компенсацию родственникам каждого военнослужащего и гражданского служащего ведомства

Министерство обороны РФ выплатит по 5,8 млн рублей родственникам каждого погибшего при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

«Министерством обороны родственникам каждого военнослужащего и гражданского служащего ведомства в соответствии с действующим законодательством будет выплачена компенсация в размере 5,8 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ту-154 разбился утром 25 декабря. Погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, Доктор Лиза и журналисты.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Семьям погибших в авиакатастрофе выплатят по 5,8 млн рублей

Минобороны выплатит компенсацию родственникам каждого военнослужащего и гражданского служащего ведомства

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