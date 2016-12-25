На борту Ту-154 находился бывший бэк-вокалист группы «Любэ»

На борту потерпевшего крушение самолета Ту-154 в числе артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова был бывший бэк-вокалист группы «Любэ».

«На борту самолета был артист ансамбля Александрова, бывший бэк-вокалист группы «Любэ» Евгений Насибулин, который работал в группе в начале 1990-х годов. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Жени», — рассказал «РИА Новости» руководитель Центра иени. Игоря Матвиенко Андрей Лукинов.

По словам Лукинова, группа «Любэ» часто записывала песни с хором имени Александрова. Последний раз коллективы сотрудничали в октябре, когда записали гимн сухопутных войск.