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На борту Ту-154 находился бывший бэк-вокалист группы «Любэ»

Евгений Насибулин работал в группе в начале 1990-х годов

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

На борту потерпевшего крушение самолета Ту-154 в числе артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова был бывший бэк-вокалист группы «Любэ».

«На борту самолета был артист ансамбля Александрова, бывший бэк-вокалист группы «Любэ» Евгений Насибулин, который работал в группе в начале 1990-х годов. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Жени», — рассказал «РИА Новости» руководитель Центра иени. Игоря Матвиенко Андрей Лукинов.

По словам Лукинова, группа «Любэ» часто записывала песни с хором имени Александрова. Последний раз коллективы сотрудничали в октябре, когда записали гимн сухопутных войск.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

На борту Ту-154 находился бывший бэк-вокалист группы «Любэ»

На борту Ту-154 находился бывший бэк-вокалист группы «Любэ»Евгений Насибулин работал в группе в начале 1990-х годов

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