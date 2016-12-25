МЧС опубликовало видео с места крушения Ту-154

Представители МЧС РФ опубликовали видеозапись, на которой демонстрируется работа спасателей в районе крушения самолета Ту-154, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В масштабной поисково-спасательной операции у побережья Сочи задействованы корабли и авиация.

Ранее Министерство обороны РФ проинформировало о том, что операция в акватории Черного моря проводится в круглосуточном режиме.

Ту-154 Минобороны исчез с радаров через две минуты после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились военные, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравить авиагруппу ВКС с Новым годом. Позже обломки самолета в ходе поисковой операции были обнаружены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине от 50 до 70 м.