Жители Крыма в память о жертвах авиакатастрофы спустили на воду цветы

Жители Севастополя собрались на Графской пристани, чтобы почтить память погибших при крушении самолета Ту-154, передает «Федеральное агентство новостей».



Люди почтили погибших минутой молчания, многие держали в руках свечи. Также на воду были спущены траурные букеты.



Утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, военнослужащие и журналисты.