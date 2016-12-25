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Жители Крыма в память о жертвах авиакатастрофы спустили на воду цветы

Траурные букеты были спущены в Черное море на Графской пристани в Севастополе

Жители Севастополя собрались на Графской пристани, чтобы почтить память погибших при крушении самолета Ту-154, передает «Федеральное агентство новостей»

Люди почтили погибших минутой молчания, многие держали в руках свечи. Также на воду были спущены траурные букеты.

Утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, военнослужащие и журналисты.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Жители Крыма в память о жертвах авиакатастрофы спустили на воду цветы

Траурные букеты были спущены в Черное море на Графской пристани в Севастополе

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