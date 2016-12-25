АгитПолк призвал Рынску к ответу за глумление над погибшими

В социальных сетях набирает обороты акция #БоженуКОтвету, организованная общественным движением АгитПолк, передает «Федеральное агентство новостей». Участники акции требуют, чтобы светский обозреватель Божена Рынска понесла ответственность за глумление над погибшими при крушении Ту-154 журналистами НТВ.

Представитель АгитПолка Павел Правдоруб пояснил, что целью акции является привлечь к высказываниям Божены Рынски внимание Следственного комитета России и других инстанций.

«Божена Рынска — не просто частный человек, она — известный колумнист, светский обозреватель, и к заявлениям таких людей общество относится с повышенным вниманием», — пояснил свою позицию Правдоруб.

Он также добавил, что ситуации, подобные крушению самолета Минобороны РФ, в принципе не могут служить поводом для издевательств.

К акции #БоженуКОтвету уже присоединились более 1,5 тыс. человек.

Как ранее писали «Известия», Божена Рынска отреагировала на гибель Ту-154 записью в Facebook, где поблагодарила «боженьку» за гибель сотрудников НТВ, с которым некогда судилась и проиграла.