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АгитПолк призвал Рынску к ответу за глумление над погибшими

Общественное движение АгитПолк запустило в соцсетях акцию #БоженуКОтвету

В социальных сетях набирает обороты акция #БоженуКОтвету, организованная общественным движением АгитПолк, передает «Федеральное агентство новостей». Участники акции требуют, чтобы светский обозреватель Божена Рынска понесла ответственность за глумление над погибшими при крушении Ту-154 журналистами НТВ.

Представитель АгитПолка Павел Правдоруб пояснил, что целью акции является привлечь к высказываниям Божены Рынски внимание Следственного комитета России и других инстанций.

«Божена Рынска — не просто частный человек, она — известный колумнист, светский обозреватель, и к заявлениям таких людей общество относится с повышенным вниманием», — пояснил свою позицию Правдоруб.

Он также добавил, что ситуации, подобные крушению самолета Минобороны РФ, в принципе не могут служить поводом для издевательств.

К акции #БоженуКОтвету уже присоединились более 1,5 тыс. человек.

Как ранее писали «Известия», Божена Рынска отреагировала на гибель Ту-154 записью в Facebook, где поблагодарила «боженьку» за гибель сотрудников НТВ, с которым некогда судилась и проиграла.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

АгитПолк призвал Рынску к ответу за глумление над погибшими

Общественное движение АгитПолк запустило в соцсетях акцию #БоженуКОтвету

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