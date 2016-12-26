Минобороны РФ: Миссия Доктора Лизы будет выполнена

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов сообщил журналистам, что миссия главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки будет выполнена.

«Гуманитарный груз фонда «Справедливая помощь» был отправлен другим бортом. Он находится уже в аэропорту Хмеймим. Конечно, дело Елизаветы Глинки мы доведем до конца», — приводит слова Цаликова ТАСС.

Также он добавил, что министр обороны принял решение о присвоении одному из подведомственных медицинских учреждений имени Доктора Лизы.

Вечером 24 декабря 2016 года исполнительный директор МОО «Справедливая помощь» Елизавета Глинка вылетела самолетом Минобороны в Сирию, который потерпел крушение недалеко от Сочи. Доктор Лиза сопровождала гуманитарный груз для госпиталя Тишрин в Латакии Сирийской Арабской Республики.