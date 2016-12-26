Следствие по делу о гибели Ту-154 проверяет версию о плохом топливе

Следствие по делу о крушении Ту-154 Минобороны РФ рассматривает версию о некачественном авиационном керосине, которым самолет заправили в аэропорту Адлера, пишут «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, сотрудники Следственного комитета России взяли пробы топлива, которым заправляли Ту-154. Экспертиза покажет, был ли этот керосин некондиционным.

Заслуженный летчик-испытатель, Герой России, полковник Игорь Маликов заявил «Известиям», что одновременный отказ трех двигателей Ту-154 возможен только при некондиционности топлива.

«Но так как это международный аэропорт с серьезным контролем и после крушения из него вылетают самолеты, эта версия представляется маловероятной», — пояснил эксперт.

Он также высказал предположение о том, что причиной катастрофы могла стать рассинхронизация при убирании закрылков. Оказывается, если они меняют положение не одновременно, самолет входит в сильный боковой крен, и экипаж далеко не всегда может справиться с этой ситуацией.

Летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев заявил «Известиям», что катастрофа Ту-154 «необъяснима», тем более что разбившийся борт был единственным самолетом, «который вошел в штопор и вышел из него», а также служил летающей лабораторией по программе ВКС «Буран» и совершил множество полетов с выключенными двигателями.

Две версии трагедии, которые следствие называет основными, — техническую неисправность и ошибку пилота, — Толбоев охарактеризовал как несостоятельные.

Между тем уголовное дело по факту гибели самолета возбуждено, как сообщила «Известиям» и.о. руководителя управления информации Следственного комитета России Светлана Петренко, по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия»).

Напомним, Ту-154 разбился рано утром в воскресенье, 25 декабря, вскоре после вылета из сочинского аэропорта, где совершал дозаправку. Как писали «Известия», самолет направлялся в Сирию, на его борту находились 92 человека, в частности, журналисты и артисты Ансамбля имени Александрова.