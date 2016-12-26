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Минтранс объяснил разброс обломков самолета Ту-154 сильным течением

Поисково-спасательная операция в акватории Черного моря проводится в круглосуточном режиме

Министр транспорта России Максим Соколов, возглавивший госкомиссию по расследованию крушения Ту-154, объяснил большой разброс обломков разбившегося самолета сильным течением, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Поисково-спасательная операция в акватории Черного моря проводится в круглосуточном режиме.

Ранее Соколов сообщил, что что бортовые самописцы потерпевшего крушение вблизи Сочи самолета Ту-154 не были оснащены радиомаяками, поэтому их будут искать на дне Черного моря, используя спецтехнику.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Минтранс объяснил разброс обломков самолета Ту-154 сильным течением

Поисково-спасательная операция в акватории Черного моря проводится в круглосуточном режиме

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