Минтранс объяснил разброс обломков самолета Ту-154 сильным течением

Министр транспорта России Максим Соколов, возглавивший госкомиссию по расследованию крушения Ту-154, объяснил большой разброс обломков разбившегося самолета сильным течением, сообщает «Федеральное агентство новостей».



Поисково-спасательная операция в акватории Черного моря проводится в круглосуточном режиме.



Ранее Соколов сообщил, что что бортовые самописцы потерпевшего крушение вблизи Сочи самолета Ту-154 не были оснащены радиомаяками, поэтому их будут искать на дне Черного моря, используя спецтехнику.