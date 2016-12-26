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МЧС увеличило группировку водолазов в районе крушения Ту-154

В поисково-спасательной операции задействованы более 3 тыс. человек и свыше 200 единиц техники

МЧС России нарастило группировку водолазов в районе крушения самолёта Ту-154, сообщили агентству «РИА Новости» в Южном региональном центре ведомства.

«Работы в районе крушения не останавливаются. Сейчас в них задействовано 10 судов МЧС, часть из которых с гидроакустическим оборудованием. Кроме того, увеличена группировка водолазов с глубоководными аппаратами «Фалькон», — сказал собеседник агентства.

Также в ведомстве отметили, что погода позволяет обследовать акваторию Черного моря и ночью.

Всего в поисковой операции задействованы более 3 тыс. человек и свыше 200 единиц техники.  

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

МЧС увеличило группировку водолазов в районе крушения Ту-154

В поисково-спасательной операции задействованы более 3 тыс. человек и свыше 200 единиц техники

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