МЧС увеличило группировку водолазов в районе крушения Ту-154

МЧС России нарастило группировку водолазов в районе крушения самолёта Ту-154, сообщили агентству «РИА Новости» в Южном региональном центре ведомства.

«Работы в районе крушения не останавливаются. Сейчас в них задействовано 10 судов МЧС, часть из которых с гидроакустическим оборудованием. Кроме того, увеличена группировка водолазов с глубоководными аппаратами «Фалькон», — сказал собеседник агентства.

Также в ведомстве отметили, что погода позволяет обследовать акваторию Черного моря и ночью.



Всего в поисковой операции задействованы более 3 тыс. человек и свыше 200 единиц техники.