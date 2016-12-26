Специалисты назвали Ту-154 надежной и предсказуемой машиной

Бывший военный летчик-командир рассказал «Известиям», что Ту-154 является достаточно «строгим» с точки зрения управления самолетом и требует от пилотов высокой квалификации, но при этом вполне надежен и предсказуем.

«Он никогда не считался «учебной партой», и командирами экипажей всегда назначали людей с опытом», — пояснил эксперт.

Разбившимся возле Сочи самолетом Министерства обороны РФ управляли летчик первого класса майор Роман Волков, который налетал на разных типах самолетов 3 тыс. часов, и штурман экипажа подполковник Александр Петухов, награжденный орденом Мужества за посадку аварийного самолета.

В современных авиалайнерах благодаря автоматике экипаж редко превышает двух человек, тогда как Ту-154 пилотируют четыре человека.

Ранее «Известия» со ссылкой на осведомленный о ходе следствия источник писали, что одной из возможных версий крушения самолета является некачественный авиационный керосин. По мнению одного из опрошенных изданием экспертов, некондиционное топливо могло стать причиной одновременного отказа всех трех двигателей Ту-154.