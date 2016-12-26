«Роскосмос» собирается очистить орбиту от мусора

Генеральный директор Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш, головная научная организация «Роскосмоса») Олег Горшков рассказал «Известиям» о разработке проекта космического уборщика, который будет способен буквально «сдувать» отработавшие аппараты с орбиты струей реактивного двигателя.

«Аппарат снабжается ионными двигателями с противоположных сторон. Спутник приближается к отработавшему космическому аппарату и включает двигатели на равную мощность. За счет этого он остается на месте и струей одного из двигателей меняет параметры орбиты неработающего объекта. Тот постепенно теряет скорость и сходит с орбиты», — сказал Горшков.

Эксперты отмечают, что острота проблемы космического мусора рано или поздно заставит принять меры по ее решению на международном уровне. В противном случае, из-за загрязнения околоземных орбит через 100–200 лет полеты в космос станут невозможны.