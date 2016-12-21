«Роскосмос» может возобновить изготовление ракет для спутников связи

Правительство поддержало идею Россвязи о запуске космических аппаратов вещания за счет государства
«Роскосмос» может возобновить работы по изготовлению ракет для спутников связи. Об этом «Известиям» рассказал глава Федерального агентства связи (Россвязь) Олег Духовницкий.
По словам функционера, правительство поддержло идею о запуске космических аппаратов вещания за счет государстваидею. Таким образом, работы по изготовлению ракет для государственных спутников связи могут вернуть в Федеральную космическую программу (ФКП).
«Если средства будут выделены, то спутники будут запущены. Если денег выделено не будет, то придется изыскивать средства, чтобы они были запущен, — пояснил Духовницкий.
В свою очередь, в «Роскосмосе» заявили, что пока в ФКП никаких изменений внесено не было.
Напомним, что при формировании ФКП на 2016–2025 годы по инициативе «Роскосмоса» ракеты-носители для государственных спутников из программы были вычеркнуты.
Подробнее — в материале «Известий»: Россвязь просит ракет у государства