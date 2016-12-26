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Банкам разрешат получать информацию о смене SIM-карт клиентов

По мнению экспертов Центробанка и Минкомсвязи, эта мера позволит бороться с распространенным видом мошенничества

На состоявшейся недавно закрытой встрече представителей банков, Минкомсвязи и ЦБ РФ было принято решение усилить защиту клиентов от мошенничества путем запроса у сотовых операторов сведений о смене абонентами SIM-карт, пишут «Известия».

Это позволит бороться с мошенниками, которые меняют SIM-карты клиентов ради получения доступа к их онлайн-счетам.

Доступ к интернет-банку преступники добывают с помощью вредоносного программного обеспечения, но даже располагая логином и паролем, не могут войти в аккаунт — для этого требуется ввести код, присылаемый клиенту в виде СМС. Поэтому мошенники по поддельным доверенностям оформляют в салоне связи копии чужих SIM-карт.

Участники совещания пришли к выводу, что механизм запроса из банка в компании сотовой связи о смене SIM-карты абонентом, — это эффективный способ бороться с указанным видом мошенничества, однако для этого операторам придется произвести ряд технических доработок.

Кроме того, необходимо сформировать соответствующую правовую базу.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Банкам разрешат получать информацию о смене SIM-карт клиентов

По мнению экспертов Центробанка и Минкомсвязи, эта мера позволит бороться с распространенным видом мошенничества

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