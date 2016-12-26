РГО направило два подводных аппарата на место крушения Ту-154

Русское географическое общество (РГО) направило на место крушения самолета Ту-154 в Сочи два обитаемых подводных аппарата.

«Для участия в поисковой операции направляются два обитаемых подводных аппарата: C-Quester и C-Explorer. В настоящий момент производится погрузка оборудования, которое будет отправлено в аэропорт «Адлер» спецбортом. Прибытие на место крушения ожидается в ближайшие часы», — говорится в сообщении пресс-службы РГО.

Аппараты способны непрерывно работать на глубине 100-300 метров до восьми часов. С их помощью проводятся научные исследования, мониторинг подводных объектов и операции спасения.