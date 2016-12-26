Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
26 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

РГО направило два подводных аппарата на место крушения Ту-154

Аппараты Русского географического общества способны непрерывно работать на глубине 100-300 метров до восьми часов

Русское географическое общество (РГО) направило на место крушения самолета Ту-154 в Сочи два обитаемых подводных аппарата.

«Для участия в поисковой операции направляются два обитаемых подводных аппарата: C-Quester и C-Explorer. В настоящий момент производится погрузка оборудования, которое будет отправлено в аэропорт «Адлер» спецбортом. Прибытие на место крушения ожидается в ближайшие часы», — говорится в сообщении пресс-службы РГО.

Аппараты способны непрерывно работать на глубине 100-300 метров до восьми часов. С их помощью проводятся научные исследования, мониторинг подводных объектов и операции спасения.

Читайте также:

Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море возле Сочи. Хроника событий

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

РГО направило два подводных аппарата на место крушения Ту-154

Аппараты Русского географического общества способны непрерывно работать на глубине 100-300 метров до восьми часов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке