Кадыров обещал назвать детскую клинику именем Елизаветы Глинки

Чеченский лидер Рамзан Кадыров обещал присвоить детской клинической больнице в столице республики Грозном имя общественного деятеля Елизаветы Глинки (Доктора Лизы). Об этом глава Чечни написал в своем Instagram, комментируя крушение Ту-154 российского Минобороны в Черном море.

«Она посвятила свою жизнь самому благородному делу — спасению детей из горячих точек. Имея прекрасное медицинское образование, она могла бы спокойно работать в какой-нибудь больнице, но Елизавета Петровна выбрала тяжелый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи», — написал Кадыров о Елизавете Глинке.

Кроме того, он сообщил о награждении руководителя ансамбля песни и пляски имени Александрова дирижера Валерия Халилова медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» посмертно.

Халилов также находился на борту Ту-154, направлявшегося в Сирию из Сочи и рухнувшего в море буквально через несколько минут после взлета.

«Уверен, что имена этих великих людей навсегда будут вписаны в историю России», — написал Кадыров.

В другом сообщении чеченский лидер обрушился с критикой на пользователей соцсетей, которые позволяют себе циничные действия и высказывания по поводу авиакатастрофы.

В качестве примера Кадыров привел украинских чиновников, которые вместо традиционных цветов и свечей принесли к зданию российского посольства бутылочки спиртосодержащей жидкости «Боярышник», ставшей причиной массового отравления жителей Иркутска.

Этих людей глава Чечни назвал лицемерами, использующими смерть невинных людей на арене борьбы с российской политикой.

Как ранее сообщали «Известия», вопрос о присвоении имени Елизаветы Глинки одной из российских клиник также поднимался в Министерстве обороны. В ведомстве заверили, что предпримут все усилия для того, чтобы миссия Доктора Лизы в Сирии была выполнена.