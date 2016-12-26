Сын Лукашенко заявил о нежелании становиться президентом Белоруссии

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, 12-летний Николай не стремится стать преемником отца. Об этом он сообщил в интервью 11-летнему корреспонденту Евгению Гришину, передает «Федеральное агентство новостей».

«Многие люди спрашивают меня об этом. Мне искренне не очень бы хотелось, будет очень тяжелая жизнь, не уверен, что готов», — отметил Лукашенко-младший.

Также он рассказал, что пока не решил, какую для себя профессию выбрать. «Может быть, врачом, может быть, военную карьеру сделать. Еще не определился», — добавил Николай.

Стоит отметить, что интервью провел российский школьник, который мечтает работать журналистом. Он приехал в Минск с мамой, чтобы снять репортаж о Белоруссии и, в частности, о жизни младшего сына президента.