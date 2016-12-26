За выходные один житель Иркутска насмерть отравился «Боярышником»

Количество жертв массового отравления спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник» в Иркутске в минувшие выходные выросло на еще одного человека и достигло 76 человек, передает «РИА Новости».

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения уточнили, что в течение выходных дней в больницы города с симптомами алкогольного отравления были доставлены два человека, одного из них спасти не удалось.

На лечении находятся 18 человек. Выписались 20, еще девять отказались от лечения и ушли из медучреждений. 123 — общее число пострадавших», — добавили в Минздраве.

Как ранее писали «Известия», в рамках уголовного дела, возбужденного в Иркутске по статье о производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, задержаны 19 человек.

Для 12 задержанных суд Ленинского района города избрал арест как меру пресечения, одну задержанную отпустили под подписку о невыезде.