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Менеджер Джорджа Майкла назвал возможную причину его смерти

Майкл Липпман назвал смерть британского певца естественной, но при этом совершенно неожиданной

Британский поп-исполнитель Джордж Майкл, скончавшийся в собственном доме в минувшие выходные в возрасте 53 лет, мог стать жертвой сердечной недостаточности. Такой гипотезой поделился с изданием Billboard менеджер певца Майкл Липпман.

По его словам, сам он узнал о смерти Джорджа Майкла рождественским утром от кого-то из родственников артиста: менеджеру позвонили и сообщили, что его клиент был обнаружен «мирно лежащим в постели».

Липман заявил, что внезапная смерть певца стала для него неожиданностью и шокировала.

Как ранее сообщали «Известия», полиция сразу же исключила какие-либо «подозрительные обстоятельства», связанные с кончиной звезды. Родственники Джорджа Майкла через его агента по рекламе обратились к журналистам с просьбой уважительно отнестись к их эмоциональной травме и соблюдать конфиденциальность.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Менеджер Джорджа Майкла назвал возможную причину его смерти

Майкл Липпман назвал смерть британского певца естественной, но при этом совершенно неожиданной

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