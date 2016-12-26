Менеджер Джорджа Майкла назвал возможную причину его смерти

Британский поп-исполнитель Джордж Майкл, скончавшийся в собственном доме в минувшие выходные в возрасте 53 лет, мог стать жертвой сердечной недостаточности. Такой гипотезой поделился с изданием Billboard менеджер певца Майкл Липпман.

По его словам, сам он узнал о смерти Джорджа Майкла рождественским утром от кого-то из родственников артиста: менеджеру позвонили и сообщили, что его клиент был обнаружен «мирно лежащим в постели».

Липман заявил, что внезапная смерть певца стала для него неожиданностью и шокировала.

Как ранее сообщали «Известия», полиция сразу же исключила какие-либо «подозрительные обстоятельства», связанные с кончиной звезды. Родственники Джорджа Майкла через его агента по рекламе обратились к журналистам с просьбой уважительно отнестись к их эмоциональной травме и соблюдать конфиденциальность.