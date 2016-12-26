Суд арестовал четырех человек по делу об отравлении «Боярышником»

Ленинский районный суд в Иркутске избрал меру пресечения шестерым подозреваемым по делу о массовом отравлении концентратом «Боярышник», передает ТАСС.

«Суд рассматривал материалы дел по семи задержанным. Четырем из них избрана мера пресечения в виде ареста, двоим — в виде домашнего ареста. Еще одному фигуранту дела суд продлил задержание на 72 часа», — сказала председатель суда.

Ранее по решению суда был арестован один поставщик смертельно опасной продукции, еще 10 человек помещены под домашний арест.

По последним данным, жертвами отравления суррогатом в Иркутске стали 76 человек.