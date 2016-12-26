В Иркутске нашли «незамерзайку» с 600-кратным превышением метанола

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в ходе проверок имеющихся в продаже спиртосодержащих жидкостей обнаружили стеклоомывающую жидкость, где гигиенические нормативы по содержанию метилового спирта превышены в 600 раз.

Речь идет о «незамерзайке» под названием «Полярная звезда» и «Каскад 30», которые были привезены в Иркутск из Москвы, уточнили в пресс-службе иркутского Роспотребнадзора. В этих жидкостях норма содержания метанола превышена в 494–600 раз.

Также в продаже на территории Иркутской области обнаружена стеклоомывающая жидкость Tosei, произведенная во Владивостоке и содержащая в 486 раз больше метилового спирта, чем позволяют гигиенические нормативы.

Кроме того, Роспотребнадзор обнаружил в продаже жидкость «Сибирь» из Владимира, в которой метанола в 406 раз больше нормы.

Информация о результатах проверки была передана в московское, приморское и владимирское управления Роспотребнадзора и правоохранительные органы Иркутской области.

Сейчас идет проверка складов, с которых упомянутые спиртосодержащие жидкости поступали в продажу.

Ранее «Известия» сообщали о том, что в минувшие выходные в Иркутске еще один человек скончался от отравления спиртосодержащей жидкостью для ванн «Боярышник». Таким образом, число жертв массового отравления этим непищевым продуктом достигло 76 человек.