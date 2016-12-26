Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
26 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

КНР выразила протест США из-за военного сотрудничества с Тайванем

Действующий президент США Барак Обама подписал 23 декабря законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017-м финансовом году

КНР выразил протест США в связи с подписанием 23 декабря действующим президентом Бараком Обамой законопроекта о выделении Пентагону средств в 2017 году, в котором предусмотрены статьи о развитии военного сотрудничества с Тайванем.

Об этом сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Мы призываем американскую сторону выполнять взятые на себя обязательства по этому вопросу, прекратить военные контакты и поставку вооружения Тайваню, чтобы избежать ущерба китайско-американским отношениям», — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чиньин.

По ее словам, отношения с Тайванем — внутреннее дело КНР, и подобные действия являются посягательством на суверенитет Китая.

В начале декабря Дональд Трамп провел телефонные переговоры с главой Тайваня Цай Инвэнь. Они стали первыми с 1979 года, когда дипломатические отношения Тайваня и США прекратились. МИД Китая сделал представление американской стороне в связи с телефонным разговором. Позже Трамп заявил, что не собирается «потакать Пекину в политике «единого Китая».

Политика «одного Китая» связана с жесткой реакцией Пекина на существование Тайваня — так называемой Китайской Республики, официально не признанной большинством стран мира и США.

Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. 

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

КНР выразила протест США из-за военного сотрудничества с Тайванем

Действующий президент США Барак Обама подписал 23 декабря законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017-м финансовом году

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке