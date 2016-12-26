Из-за непогоды отменен вылет свыше 30 авиарейсов из Москвы

Неблагоприятные погодные условия стали причиной отмены более 30 авиарейсов, которые должны были вылететь сегодня, 26 декабря, из аэропортов Москвы, следует из данных на портале «Яндекс. Расписание».

Отменен вылет двух рейсов из аэропорта Домодедово, одного рейса из Внуково и 31 рейса — из аэропорта Шереметьево.

Кроме того, 14 рейсов из Домодедово будут выполнены с опозданием, из Шереметьево задерживается вылет девяти рейсов.

На сегодняшний день специалисты Росгидромета обещают москвичам небольшой снег и местами гололед, облачность и температуру около нуля. В Подмосковье, как ожидается, будет на четыре градуса холоднее, передает ТАСС.

«Ветер юго-западный ночью 5–10 м/сек, днем 7–12 м/сек, местами порывы 13–18 м/сек», — сообщили метеорологи.

Как писали «Известия», 23 декабря авиакомпания «Аэрофлот» отменила 21 свой рейс из Москвы в другие российские города.