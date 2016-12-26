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Недалеко от Курил произошло землетрясение

Угроза цунами не объявлялась

Вблизи Курильских островов зафиксировано глубинное землетрясение. Его магнитуда составила 4,5, глубина — 80 км.

Угроза цунами не объявлялась.

Землетрясение произошло в 14:31 по сахалинскому времени в 412 км юго-западнее о. Парамушир. Об этом сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

Жители Сахалинской области подземных толчков не ощутили. Никаких звонков на телефоны экстренных служб не было.

Как писали «Известия», толчки в акватории Тихого океана вблизи Курильских островов фиксировались 14 декабря. Их магнитуда составила 5,0.

За несколько часов до этого также произошло землетрясение магнитудой 3,9 в 100 км от Курильска. Обошлось без объявления угрозы цунами.  

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Недалеко от Курил произошло землетрясение

Угроза цунами не объявлялась

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