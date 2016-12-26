Недалеко от Курил произошло землетрясение

Вблизи Курильских островов зафиксировано глубинное землетрясение. Его магнитуда составила 4,5, глубина — 80 км.



Угроза цунами не объявлялась.



Землетрясение произошло в 14:31 по сахалинскому времени в 412 км юго-западнее о. Парамушир. Об этом сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.



Жители Сахалинской области подземных толчков не ощутили. Никаких звонков на телефоны экстренных служб не было.

Как писали «Известия», толчки в акватории Тихого океана вблизи Курильских островов фиксировались 14 декабря. Их магнитуда составила 5,0.



За несколько часов до этого также произошло землетрясение магнитудой 3,9 в 100 км от Курильска. Обошлось без объявления угрозы цунами.