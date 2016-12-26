Тото Кутуньо мог погибнуть вместе с ансамблем Александрова

Итальянский певец Тото Кутуньо мог погибнуть в авиакатастрофе Ту-154 вместе с ансамблем Александрова. Он рассказал журналистам, что его тоже приглашали выступить в Сирии, однако у певца уже были планы на эти даты, поэтому он вынужден был отказаться.

Кутуньо рассказал, что не единожды выступал с ансамблем Александрова и считает артистов «изумительными людьми».

Певец также выразил соболезновали семьям погибших в авиакатастрофе.

«Я потрясен этой трагедией, в том числе и потому, что месяц назад они связались с моим менеджером и пригласили выступить в Сирии, как раз 29 декабря», — цитирует Кутуньо RT.

«У меня много связанных с ними воспоминаний, самое приятное из них — наше выступление на Фестивале в Сан-Ремо, куда я пригласил их», — добавил Кутуньо.



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