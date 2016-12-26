Минтранс: сроки работ по Крымскому мосту сдвинуты не будут

Сроки работ по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту остаются неизменными.



Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтранса России, финансирования проекта запланировано на 2017 год, а к концу 2019-го строительство железнодорожных путей должно быть завершено.



Ранее СМИ сообщали, что начало реализации проекта моста через Керченский пролив в Крыму могут отложить, после того как уже второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался из-за отсутствия заявок.

Напомним, транспортный переход через Керченский пролив будет состоять из двух параллельно расположенных мостов: железнодорожного и автомобильного. Длина каждого составит 19 км.

