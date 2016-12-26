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Минтранс: сроки работ по Крымскому мосту сдвинуты не будут

В ведомстве отметили, что работы идут по плану

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Сроки работ по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту остаются неизменными.

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтранса России, финансирования проекта запланировано на 2017 год, а к концу 2019-го строительство железнодорожных путей должно быть завершено.

Ранее СМИ сообщали, что начало реализации проекта моста через Керченский пролив в Крыму могут отложить, после того как уже второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался из-за отсутствия заявок.

Напомним, транспортный переход через Керченский пролив будет состоять из двух параллельно расположенных мостов: железнодорожного и автомобильного. Длина каждого составит 19 км. 

Автомобильная часть включит в себя две проезжие части, на каждой из которых разместят по две полосы для движения транспорта. Его планируют открыть в конце 2018 года. 

После возведения мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей. Генеральным подрядчиком строительства моста является компания «Стройгазмонтаж».

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Минтранс: сроки работ по Крымскому мосту сдвинуты не будут

Минтранс: сроки работ по Крымскому мосту сдвинуты не будутВ ведомстве отметили, что работы идут по плану

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